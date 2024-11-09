В результате атаки израильских сил на школу в центре Газы, где укрывались палестинцы, погибли пять человек. Об этом сообщили местные источники.

По данным очевидцев, израильский беспилотник атаковал район Аль-Шуджая в восточной части Газы. Там погибли не менее пяти палестинцев. Множество других получили ранения. Тела жертв были доставлены в баптистскую больницу «Аль-Ахли».

Ранее в городе Тубас на северо-востоке оккупированного Западного берега реки Иордан израильские военные применили противотанковый снаряд Energa для обстрела осажденного дома.

По данным агентства WAFA, инцидент произошел в поселке Аль-Акабе. В результате атаки погиб палестинец Заид Иззет аль-Мысри, но израильские силы отказались передать его тело семье.

Также израильский беспилотник открыл огонь по дому. В окрестностях произошли столкновения между палестинскими бойцами сопротивления и израильской армией, один палестинец получил огнестрельное ранение.

Группировка «Сарая аль-Кудс», вооруженное крыло движения «Исламский джихад», подтвердила факт ожесточенной перестрелки в районе дома в Аль-Акабе.

С начала израильских атак на сектор Газа 7 октября 2023 года также увеличились нападения на оккупированные Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан.

По данным, с 7 октября 2023 года жертвами израильских ударов в Газе стали 43 552 палестинца, среди них около 17 210 детей и 11 742 женщины. Ранения получили 102 765 жителей.