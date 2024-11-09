ПОЛИТИКА
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Трамп обещает Палестине мир
Дональд Трамп провел разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, выразив желание содействовать окончанию конфликта в секторе Газа
Трамп обещает Палестине мир
Дональд Трамп и Махмуд Аббас / Фото: Reuters
9 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп впервые с 2017 года провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает издание Axios. Контакты между лидерами были прерваны после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

Палестинские чиновники отметили, что беседа прошла в позитивном ключе. Трамп выразил готовность способствовать окончанию войны в секторе Газа.

Аббас поздравил Трампа с победой на выборах и подтвердил свою готовность сотрудничать с США для достижения мира в регионе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего представителя администрации Трампа сообщает, что избранный президент уже начал определять направления внешней политики США. Основное внимание уделяется отношениям с Израилем и Украиной.

По информации источника, приход Трампа к власти выгоден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чьи отношения с действующим президентом США Джо Байденом остаются напряженными из-за его призывов к прекращению боевых действий в Газе. Трамп дал понять, что готов предоставить Израилю больше свободы в действиях против Ирана, особенно если Тегеран не откажется от ядерных амбиций.

Украина также ожидает изменений в политике Вашингтона. По данным Bloomberg, Киев может столкнуться с необходимостью начала переговоров с Москвой. Однако президент Владимир Зеленский подчеркивает, что никаких уступок России быть не может.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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