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Байден отправляет военных подрядчиков в Украину
Администрация Байдена сняла запрет на отправку американских военных подрядчиков в Украину для обслуживания поставленного оружия
Байден отправляет военных подрядчиков в Украину
Президент США Джо Байден / Фото: Reuters
9 ноября 2024 г.

Администрация президента США Джо Байдена впервые с начала российско-украинской войны решила отменить негласный запрет на отправку американских военных подрядчиков в Украину. Об этом сообщили 8 ноября телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подрядчики будут заниматься ремонтом и обслуживанием вооружений, которые Пентагон поставил Украине, включая системы ПВО Patriot и истребители F-16. Источники уточняют, что их число будет небольшим, они будут находиться далеко от линии фронта и не принимать участия в боевых действиях.

«Небольшое число подрядчиков в Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет быстро ремонтировать предоставленное США оборудование в случае повреждений и выполнять необходимое техобслуживание», — сообщил агентству Reuters анонимный американский чиновник.

Представитель Минобороны США отметил в разговоре с CNN, что обслуживание некоторых переданных систем, таких как F-16 и Patriot, требует специальных знаний. Истребители F-16, полученные Украиной ранее в 2024 году, нуждаются в регулярном обслуживании.

Пока неизвестно, сохранит ли эту практику Дональд Трамп после своей инаугурации на пост президента в январе 2025 года.

С начала полномасштабного нападения России на Украину США избегали отправки американских граждан в Украину и участия их в боевых действиях.

Из-за запрета поврежденное американское военное оборудование вывозилось на ремонт в Польшу, Румынию и другие страны НАТО. В то же время, по данным CNN, американские военные консультировали украинцев по обслуживанию техники через видеосвязь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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