Российские власти рассматривают возможность объединения «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Согласно одному из сценариев, государственная «Роснефть» может поглотить обе компании, что создаст второго по величине мирового производителя нефти после саудовской Aramco, с объемами добычи, превышающими показатели Exxon Mobil почти втрое.

Такое объединение позволит России добиваться более выгодных цен на поставки нефти Индии и Китаю и усилить защиту от санкций. При этом продажа нефти может осуществляться через дубайское подразделение «Лукойла» — Litasco.

В переговорах важную роль играет глава «Роснефти» Игорь Сечин, но неясно, возглавит ли он новую мегакорпорацию. Среди возможных претендентов также называют гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова.

Несмотря на то, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев, сделка может и не состояться. Детали могут измениться. Источники WSJ считают, что такие переговоры свидетельствуют о стремлении президента РФ Владимира Путина укрепить энергетический сектор для поддержки военных расходов.

Администрация президента РФ отрицает осведомленность о возможной сделке. Представитель «Роснефти» заявил, что данные WSJ не соответствуют действительности. В «Лукойле» сообщили, что переговоры о слиянии не ведутся и невыгодны компании. «Газпром нефть» и «Газпром» комментариев не предоставили.