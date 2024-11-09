Узбекистан и Европейский союз согласовали дорожную карту для реализации меморандума о стратегическом партнерстве в сфере устойчивых цепочек поставок критически важных сырьевых материалов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Церемония подписания состоялась 6 ноября сразу после открытия Дней европейской экономики в Ташкенте.

Согласно информации «Газеты.uz», документ, который планируется реализовать в 2025–2026 годах, включает ключевые шаги по интеграции производственных и сбытовых цепочек, укреплению устойчивости поставок, привлечению финансирования и продвижению экологически устойчивых источников сырья. Также в документе предусмотрены развитие инноваций и повышение квалификации задействованного персонала.

Хенрик Хололей, главный советник генерального директора Европейской комиссии по международному сотрудничеству, подчеркнул значимость этой дорожной карты. По его словам, она задаст конкретные направления для укрепления партнерства. Хололей отметил, что европейские компании получат новые перспективы в горнодобывающей отрасли, включая геологоразведку и анализ геоданных.

Он также указал на важность создания надежных транспортных коридоров, таких как Транскаспийский, для обеспечения стабильного экспорта критически важных материалов.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что критически важные материалы останутся приоритетной областью сотрудничества Узбекистана и ЕС на долгосрочную перспективу.

В сессии, посвященной критически важным материалам, также выступил Питер Ковач, руководитель отдела промышленности, товаров, энергетики и таможни Еврокомиссии. Он подчеркнул, что ЕС стремится не только к добыче ресурсов в собственных интересах, но и к предоставлению преимуществ местному населению.

Критически важные минералы играют ключевую роль в развитии «зеленой» экономики и переходе на возобновляемые источники энергии. Они используются при производстве аккумуляторов для электромобилей, автомобильных запчастей, смартфонов и других устройств. К числу таких материалов относятся литий, кобальт, никель, графит, неодим, самарий и другие.