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Крушение Ми-8 в Казахстане
Вертолет Ми-8 Министерства обороны Казахстана совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар, в результате чего один человек погиб, двое пострадали
Крушение Ми-8 в Казахстане
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан / Others
9 ноября 2024 г.

9 ноября в районе села Сарыжар Марктукского района произошла жесткая посадка вертолета Ми-8, на борту которого находились три человека. Один из них погиб, двое других были доставлены в стационар Актобе в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило о возбуждении уголовного дела по факту авиационного происшествия в Актюбинской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы», — сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

В ведомстве отметили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков при выполнении учебно-тренировочных полетов.

«Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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