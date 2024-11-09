Старший советник избранного президента США и стратег Республиканской партии Брайан Ланза заявил, что администрация Дональда Трампа после передачи власти в США в начале следующего года сосредоточится на прекращении огня в Украине. При этом помощь Украине в возвращении оккупированных Россией территорий не будет в приоритете.

В интервью BBC Ланза подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский будет призван представить «реалистичное видение мира». Он добавил: «Если Зеленский потребует Крым как условие мира, это покажет его несерьезное отношение. Крыма больше нет».

Ланза также отметил, что США не будут поддерживать Украину, если та рассчитывает на участие американских военных для возврата Крыма.

О других оккупированных Россией территориях Ланза не упомянул. При этом он выразил уважение к украинцам, назвав их «львиными сердцами», и подчеркнул, что главным приоритетом новой администрации будет «мир и прекращение убийств».

Действующую администрацию Джо Байдена и страны ЕС Ланза упрекнул в недостаточной поддержке Украины на начальных этапах конфликта. Он также отметил, что миллиардер Илон Маск, активно участвовавший в предвыборной кампании Трампа, принял участие в телефонной беседе между Трампом и Зеленским.

Украина продолжает настаивать на возвращении контроля над всеми международно-признанными территориями, включая Крым, и не собирается идти на уступки. Киев подчеркивает, что это может быть достигнуто как военным, так и дипломатическим путем, но отказ от территорий исключен. При этом Украина никогда не просила США присылать своих военных для участия в боевых действиях против России.

Ранее СМИ сообщали, что в штабе Трампа обсуждается мирный план, предусматривающий заморозку конфликта на текущей линии фронта. В этом случае Крым и другие территории останутся под контролем России, хотя де-юре Украина продолжит считать их своими.

В Киеве пока не комментировали заявление Ланзы. Ранее украинские власти резко реагировали на любые предложения о территориальных уступках в обмен на мир.