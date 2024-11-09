Катар принял решение приостановить свои посреднические усилия между ХАМАС и Израилем, передает «Аль-Джазира» со ссылкой на официальные лица монархии в субботу. По словам представителя Египта, другого ключевого посредника, Катар может вернуться к переговорам, если обе стороны продемонстрируют «серьезную политическую волю» к достижению соглашения.

Катар уведомил Израиль, ХАМАС и США о приостановке посреднической миссии, сообщил дипломатический источник. По его словам, в этих условиях дальнейшее функционирование политического представительства ХАМАС в Дохе становится нецелесообразным. Высокопоставленный представитель ХАМАС подтвердил, что они знают о решении Катара, но «никто не просил нас уехать».

Американский чиновник заявил, что администрация Байдена две недели назад уведомила Катар о бесполезности дальнейшей работы офиса ХАМАС в Дохе. «После того как руководство ХАМАС неоднократно отвергало предложения об освобождении заложников, им больше не должны быть рады в столицах американских партнеров», — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

ХАМАС настаивает, что любое соглашение с Израилем должно привести к полному прекращению войны в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг это требование, а в июле фактически сорвал проект соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, выдвинув ряд новых требований в последний момент.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате израильского вторжения в Газу, погибли более 43 552 палестинцев. По информации ООН, 70% погибших за первые шесть месяцев конфликта составляли женщины и дети.