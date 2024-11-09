Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подверг критике европейских партнеров за недостаточные поставки систем противовоздушной обороны, подчеркнув, что многие из них «просто стоят без дела», хотя могли бы спасать жизни.

«Здесь, в Европе, на континенте достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять, когда ПВО просто стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней», — заявил президент, указав на регулярные российские удары по разным регионам страны.

Одновременно Зеленский сообщил о значительном прогрессе в собственном производстве вооружений. По его словам, Украина в этом году преодолела отметку в 100 единиц ракетного вооружения. Развивается производство артиллерийских систем и дронов различного назначения, способных наносить удары вглубь территории России.

Как ранее сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, уже к 2025 году Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты. Ранее Зеленский объявил об успешных испытаниях новой баллистической ракеты и производстве до 20 артиллерийских систем «Богдан» ежемесячно.