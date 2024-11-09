ПОЛИТИКА
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Катар продолжит принимать ХАМАС у себя
Доха опровергла слухи о высылке палестинского движения и объяснила приостановку посредничества попытками использовать переговоры в политических целях
Катар продолжит принимать ХАМАС у себя
Вид на Катар с воздуха / Фото: Reuters / Others
9 ноября 2024 г.

Министерство иностранных дел Катара опровергло сообщения о том, что государство Персидского залива требует от представителей движения ХАМАС покинуть страну. Вместе с тем Доха подтвердила информацию о временной приостановке посреднических усилий в урегулировании конфликта в Палестине.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что распространяемые в СМИ сообщения, связанные с офисом ХАМАС в Дохе, являются неточными, а также подчеркнули, что присутствие палестинского движения в стране облегчает переговорный процесс.

Приостановку посреднических усилий в МИД Катара объяснили «использованием переговорного процесса с целью оправдать продолжение войны в угоду узким политическим целям», не уточнив о какой именно стороне идет речь.

«Катар намерен продолжать оказывать поддержку братскому палестинскому народу до тех пор, пока он не обретет все свои права и не создаст свое собственное независимое государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме», — добавили в ведомстве.

Слухи о высылке ХАМАС из Катара появились в западных СМИ на фоне сообщений о давлении со стороны США. Политическое представительство движения находится в Дохе с 2012 года, куда его лидеры переместились из Дамаска после начала гражданской войны в Сирии. Само движение заявило, что не получало официальных требований покинуть страну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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