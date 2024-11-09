Избранный президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из северной Сирии, чтобы не оставлять их «пушечным мясом» в случае конфликта между другими сторонами, сообщил его политический союзник Роберт Ф. Кеннеди-младший.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Кеннеди, поддержавший кандидата-республиканца на прошедших выборах, рассказал о недавней беседе с Трампом о ситуации на Ближнем Востоке.

«Когда я был с президентом Трампом, мы обсуждали Ближний Восток, и он взял лист бумаги и нарисовал на нем карту региона со всеми странами, что могут сделать далеко не все американцы. Затем он отметил численность войск в каждой стране», — поделился Кеннеди.

По его словам, особое внимание Трамп уделил сирийско-турецкой границе: «Он сказал, что у нас 500 человек на границе Сирии и Турции, в небольшом лагере, который подвергся бомбардировке. Он отметил: в Турции 750 000 военных, в Сирии 250 000 боевиков. Если они столкнутся друг с другом, мы окажемся посередине».

Когда Трамп спросил своих генералов о возможных последствиях конфликта, те ответили, что американские солдаты станут «пушечным мясом». В ответ избранный президент решительно потребовал: «Вывести их оттуда».

Напомним, в октябре 2019 года Дональд Трамп объявил о решении вывести американские войска из Сирии, заявив, что США победили ДАЕШ в этом регионе. Однако полного вывода войск не произошло — небольшой контингент американских сил остался в Сирии для заявленной цели — защиты нефтяных месторождений и продолжения борьбы с терроризмом.