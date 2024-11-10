10 ноября в мавзолее «Аныткабир» состоялась торжественная церемония памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Мероприятие началось в 08:45 с шествия государственных деятелей по Львиной дороге.

В кортеже под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие спикер парламента Нуман Куртулмуш, члены кабинета министров, лидеры политических партий, представители высших судебных органов, командование вооруженных сил и другие официальные лица.

Президент Эрдоган возложил венок с полумесяцем и звездой из красно-белых гвоздик к мавзолею Ататюрка. В 09:05 – время смерти Ататюрка – участники церемонии почтили его память минутой молчания, после чего был исполнен государственный гимн. Во время минуты молчания государственный флаг был приспущен.

В книге памяти президент Эрдоган оставил запись: «Дорогой Ататюрк, в 86-ю годовщину вашего ухода в вечность мы вновь с уважением поминаем вас. Мы прилагаем все усилия, чтобы возвысить и укрепить Турецкую Республику, которая является наследием вашим и наших павших героев, чтобы она росла в стабильности и уверенности, несмотря на окружающие кризисы. С целью возрождения великой Турции и видением «Века Турции» мы, 85 млн как единое сердце и единый кулак, уверенно продолжаем наш священный путь от славного прошлого к еще более светлому будущему. Мы будем идти без остановки, без отдыха, пока не построим Турцию, где на каждой пяди родной земли господствуют мир, спокойствие, справедливость, развитие и братство. Да упокоится с миром ваша душа».