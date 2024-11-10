Главврач больницы Кемаля Адвана в Газе рассказал об острой нехватке ресурсов и карет скорой помощи

Каждый день из-за ограниченности ресурсов, нехватки машин скорой помощи и отсутствия специализированных хирургических бригад на севере Газы погибает все больше раненых, говорит Хуссам Абу Сафия, главврач больницы Кемаль Адван в Бейт-Лахии.26 октября израильские войска покинули больницу Кемаль Адван после 24-часовой бомбардировки, которая привела к жертвам, в том числе среди детей, находящихся в реанимации.В ходе многодневной оккупации были разрушены отделения неотложной помощи и консультаций, повреждено медицинское оборудование и разбиты машины скорой помощи. #Газа #Палестина #БейтЛахия #больница #КемальАдван #ХуссамАбуСафия #нехваткаресурсов