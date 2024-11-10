В субботу Министерство здравоохранения Ливана сообщило о возросшем числе жертв израильских авиаударов по району Баальбек в восточной провинции Баальбек-Хермель. В результате атак погибли 20 человек, еще 14 получили ранения.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Книсе - 11 человек. В Хадате погибли пять человек, в Джамалии и Наби-Шите - по два человека в каждом.

С 31 октября израильская армия усилила воздушные атаки в районе Баальбека, заявляя, что целью являются объекты инфраструктуры «Хезболлы». В последние недели израильские авиаудары регулярно наносятся по Баальбеку, известному как «Город Солнца» благодаря своим археологическим памятникам римской эпохи, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в среду в результате израильского авиаудара было разрушено историческое здание Маншие рядом с древним замком Баальбек. Губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр сообщил агентству «Анадолу», что здание находилось в охраняемой исторической зоне и относилось к османской эпохе (1516-1918).

«Это был ближайший удар к замку Баальбек, сейчас проводится проверка возможных повреждений самого замка», — отметил в среду губернатор.

Масштабная воздушная кампания Израиля в Ливане продолжается с конца сентября. По данным ливанских органов здравоохранения, с октября 2023 года в результате израильских атак погибли более 3100 человек, свыше 13900 получили ранения.

Напомним, что 1 октября Израиль начал вторжение на юг Ливана на фоне эскалации приграничного конфликта, начавшегося с началом войны в секторе Газа.