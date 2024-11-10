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Трамп не будет работать с Хейли и Помпео
Избранный президент США заявил, что не пригласит бывших высокопоставленных чиновников в свою команду, несмотря на их поддержку
Трамп не будет работать с Хейли и Помпео
Никки Хейли и Майк Помпео / Фото: Reuters / Others
10 ноября 2024 г.

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-кандидата в президенты Никки Хейли.

«Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к формирующейся администрации Трампа. Я очень ценил и наслаждался работой с ними ранее и хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране», — написал Трамп в социальных сетях.

Хейли, бывшая губернатор Южной Каролины и посол США при ООН при Трампе, поддержала его кандидатуру на пост президента, несмотря на резкую критику во время праймериз. «Я с гордостью работала с президентом Трампом, защищая Америку в ООН. Желаю ему и всем, кто служит, больших успехов в продвижении к более сильной и безопасной Америке в следующие четыре года», — отреагировала Хейли.

Трамп сейчас встречается с потенциальными кандидатами в свою администрацию перед инаугурацией 20 января. По сообщению Reuters, в пятницу он встретился с известным инвестором Скоттом Бессентом, который рассматривается как возможный кандидат на пост министра финансов США.

Отдельно Трамп сообщил, что сопредседателями инаугурации 2025 года станут инвестор в недвижимость и спонсор кампании Стив Виткофф и бывший сенатор Келли Леффлер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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