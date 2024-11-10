В воскресенье на рассвете в результате израильского удара по жилому дому в Джабалии на севере сектора Газа погибли и получили ранения десятки человек, сообщили палестинские медики.

По данным официального палестинского агентства Wafa, число погибших достигло 32 человек. Местные жители утверждают, что в пострадавшем здании находилось не менее 30 человек. В социальных сетях распространяются кадры с телами примерно дюжины погибших, завернутых в одеяла в местной больнице.

В тот же день в районе Сабра города Газа израильский авиаудар уничтожил дом чиновника Министерства социального обеспечения Ваэля аль-Хура, погибли он сам, его жена, дети и еще четверо членов семьи.

Служба гражданской обороны сообщила, что не может предоставить точное число жертв из-за продолжающейся с 5 октября израильской агрессии в северной части сектора Газа, включая два города и лагерь беженцев. Израиль утверждает, что ввел войска в Джабалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун для борьбы с ХАМАС и предотвращения их перегруппировки. При этом согласно информации ООН, за первое полугодие израильской операции в секторе Газа большинство жертв - 70% - составили женщины и дети.

Катар, выступающий посредником в переговорах о прекращении огня вместе с Египтом и США, заявил в субботу, что приостановит свои усилия, пока обе стороны не продемонстрируют «готовность и серьезность» к возобновлению переговоров.

По данным палестинских медиков, в ходе вторжения Израиля в сектор Газа погибли около 43500 палестинцев, а значительная часть Газы была разрушена.