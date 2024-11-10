В воскресенье МИД Афганистана сообщил, что представители администрации Талибана впервые с момента прихода к власти в 2021 году примут участие в крупной конференции ООН по климату.

Представитель МИД Абдул Кахар Балхи заявил, что сотрудники Национального агентства по защите окружающей среды уже прибыли в Азербайджан для участия в конференции COP29 в Баку. Это будет одно из самых значимых многосторонних мероприятий, в котором примут участие представители талибской администрации.

Как сообщил агентству Reuters дипломатический источник, Азербайджан пригласил афганских чиновников в качестве наблюдателей, что позволит им «потенциально участвовать в периферийных дискуссиях и проводить двусторонние встречи». Однако из-за отсутствия официального признания они не смогут получить полномочия для участия в основных заседаниях.

ООН до сих пор не позволила Талибану занять место Афганистана в Генеральной Ассамблее, а правительство страны не признано государствами-членами ООН в основном из-за ограничений прав женщин на образование и свободу передвижения.

Афганистан считается одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В этом году от наводнений погибли сотни людей, а страна, зависящая от сельского хозяйства, пережила одну из сильнейших засух за последние десятилетия.

«Афганистан – одна из стран, которая действительно отстает в удовлетворении своих потребностей, — заявил Хабиб Майяр, заместитель генерального секретаря g7+, межправительственной организации стран, затронутых конфликтами. — Они платят двойную цену. Существует недостаток внимания, отсутствие связи с международным сообществом, и при этом растут гуманитарные потребности».