ПОЛИТИКА
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Франция вооружит Украину дальнобойными ракетами
Министр обороны Лекорню объявил о передаче Киеву крылатых ракет SCALP с дальностью 290 километров и зенитных комплексов
Франция вооружит Украину дальнобойными ракетами
Себастьян Лекорню / Фото: Reuters / Others
10 ноября 2024 г.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche подтвердил подготовку новой партии крылатых ракет SCALP для Украины.

«Чтобы позволить Украине наносить удары по линии фронта, в последние дни я подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому», — заявил министр.

По словам Лекорню, партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне, что позволит украинским властям рассматривать политические решения в будущем. «Военная поддержка важна, и даже когда война закончится, украинскую армию нужно будет продолжать укреплять», — подчеркнул он.

Французский министр также сообщил о продолжении программы обучения 2000 украинских военных на французском оборудовании. В связи с прогнозируемым усилением российских ударов зимой Франция дополнительно передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral.

SCALP является французской версией крылатых ракет Storm Shadow, разработанных совместно с Великобританией. Экспортный вариант ракеты имеет дальность 290 километров. Франция остается одним из ключевых партнеров Украины, предоставляя артиллерийские системы, бронемашины, снаряды, средства ПВО и другое вооружение, а также поддерживая интеграцию страны в ЕС и НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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