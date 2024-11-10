В ночь с 9 на 10 ноября в Украине была зафиксирована массированная атака дронов со стороны России, сообщают Вооруженные силы Украины в Telegram. В течение ночи ВСУ зарегистрировали рекордные 145 воздушных объектов противника — преимущественно, ударные БПЛА «Шахед», а также дроны неизвестного типа.

По данным ВСУ, было сбито 62 дрона над Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областями. 67 беспилотников были потеряны с радара, а 10 покинули воздушное пространство Украины, направившись к границам Беларуси, Молдовы и РФ.

В результате обстрелов в Одессе повреждены жилые здания, магазины, гаражи и автомобили; в местах падения дронов возникли пожары. По словам мэра города Геннадия Труханова, двое жителей были ранены.

63-летний житель Харьковской области был госпитализирован в тяжелом состоянии; возгорание охватило жилой дом и несколько автомобилей.

В небе над Киевом ПВО Украины сбили около 15 беспилотников; в Киевской области загорелся дом, однако обошлось без жертв.

Практически следом за этими событиями в воскресенье утром пристоличный регион РФ — Московская область — подверглась самой масштабной беспилотной атаке с начала российско-украинской войны. По данным Минобороны РФ, к 10:00 над Подмосковьем были сбиты 34 беспилотника самолетного типа.