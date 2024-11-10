ПОЛИТИКА
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Турция чтит память Мустафы Кемаля Ататюрка
10 ноября в Турции проходят мероприятия, приуроченные к годовщине со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В этот день в 1938 году Турция лишилась первого президента и основателя Республики. С тех пор каждый год 10 ноября, в 09.05 (точное время смерти Ататюрка) в стране объявляется минута молчания. В мавзолее основателя Турецкой Республики «Аныткабир» прошла официальная церемония с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященная 86-ой годовщине кончины выдающегося государственного деятеля. #Турция #Анкара #Ататюрк #Аниткабир #МустафаКемаль #МустафаКемальАтатюрк #ТурецкаяРеспублика #Аныткабир #память #чтятпамять
Турция чтит память Мустафы Кемаля Ататюрка / Others
10 ноября 2024 г.
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