Турция чтит память Мустафы Кемаля Ататюрка

10 ноября в Турции проходят мероприятия, приуроченные к годовщине со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В этот день в 1938 году Турция лишилась первого президента и основателя Республики. С тех пор каждый год 10 ноября, в 09.05 (точное время смерти Ататюрка) в стране объявляется минута молчания. В мавзолее основателя Турецкой Республики «Аныткабир» прошла официальная церемония с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященная 86-ой годовщине кончины выдающегося государственного деятеля. #Турция #Анкара #Ататюрк #Аниткабир #МустафаКемаль #МустафаКемальАтатюрк #ТурецкаяРеспублика #Аныткабир #память #чтятпамять