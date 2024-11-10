Массовая атака дронами на Москву: сбиты 34 БПЛА

Не менее 34 БПЛА, которые летели на Москву, были сбиты силами ПВО над Раменками, Домодедово и Коломной, сообщили в Минобороны России, а также уточнили, что всего над территорией РФ уничтожено 70 БПЛА. Позже Минобороны заявили об атаке украинских баз, с которых были выпущены дроны. Приостановлена работа аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. #Россия #Москва #Подмосковье #дроны #беспилотники #БПЛА #атака #Минобороны #агрессия