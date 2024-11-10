10 ноября цена биткойна достигла нового рекорда, превысив днем отметку в $80 тыс., о чем сообщила биржа Binance. После этого рывка курс криптовалюты несколько снизился, остановившись на уровне чуть выше $79,5 тыс., что подтверждают данные Coinmarketcap — ведущего веб-сайта, отслеживающего цены на цифровые валюты в реальном времени.

Рост курса биткойна ускорился на фоне президентских выборов в США и ожиданий победы Дональда Трампа, который лояльно относится к криптовалютам. В ночь, когда шел подсчет голосов, стоимость биткойна впервые преодолела рубеж в $75 тыс.

«Поскольку пыль от победы Трампа еще не осела, было лишь вопросом времени, когда произойдет какой-то взлет, учитывая, что Трамп выступает за криптовалюты, и именно это мы сейчас и наблюдаем», — цитирует агентство Bloomberg Ле Ши, управляющего директора гонконгской компании Auros, занимающейся торговлей на рынке.

В 2024 году биткойн вырастет примерно на 90% благодаря активному спросу на американские биржевые фонды (ETF) и снижению ключевой ставки Федеральной резервной системой, что превысило доходность таких инвестиций, как акции и золото. В четверг ETF, возглавляемый фондом iShares Bitcoin Trust от BlackRock Inc. с капиталом $35 млрд, зафиксировал дневной чистый приток средств в размере $1,4 млрд, пишет Bloomberg. Днем ранее объем торгов iShares ETF вырос до исторического максимума, отражая победу Трампа и его влияние на криптовалюты.