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Великобритания и США нанесли авиаудар по Йемену
По ряду районов Йемена, в том числе столице, был нанесен удар авиацией США и Великобритании, сообщили хуситские медиа
Великобритания и США нанесли авиаудар по Йемену
Фото: соцсети / Others
10 ноября 2024 г.

Хуситы заявили, что три авиаудара США и Великобритании были нанесены по столице Йемена Сане. Телеканал «Аль-Масира», связанный с группировкой, сообщил в выпуске экстренных новостей, что «три авиаудара США и Великобритании были нанесены по районам Аль-Нахдайн и Аль-Хафа в районе Ас-Сабин в Сане» минувшей ночью.

Сообщений о жертвах не поступало. «Очевидцы рассказали, что слышали интенсивный полет и взрывы в разных районах Саны», — говорится в сообщении.

Пентагон сообщил агентству AFP, что удары были нанесены по объектам, на которых хранилось различное оружие, используемое для поражения военных и гражданских судов, курсирующих в международных водах Красного моря и Аденского залива.

С января обе страны неоднократно наносили удары по Йемену в ответ на нападения хуситов на связанные с Израилем коммерческие суда, проходящие через Красное море. В июле в результате ударов в провинции Ходейда погибли по меньшей мере 16 человек, как сообщали местные СМИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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