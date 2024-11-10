Тысячи людей в Стокгольме вышли в поддержку Палестины и Ливана

Тысячи демонстрантов собрались на улицах Стокгольма в знак поддержки Газы и Ливана. Они призвали власти к немедленному прекращению поддержки израильской администрации, подчеркивая критическую необходимость глобальной солидарности с палестинским и ливанским народами. #Швеция #Стокгольм #протест #демонстрация #митинг #Газа #Палестина #Ливан #Израиль #агрессия