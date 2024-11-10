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Турция отмечает 86-ю годовщину со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка
10 ноября Турция отмечает 86-ю годовщину со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. В 9:05 утра по местному времени (точное время его смерти) граждане и официальные лица Турции за рубежом и в самой стране чтят его память минутой молчания. Ататюрка считают не только основателем Турецкой Республики, но и реформатором, который задал вектор развития своему государству на многие годы. #Турция #Анкара #Ататюрк #Аниткабир #МустафаКемаль #МустафаКемальАтатюрк #ТурецкаяРеспублика #Аныткабир #память #чтятпамять
Турция отмечает 86-ю годовщину со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка / Others
10 ноября 2024 г.
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