В субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР, формализующего «всеобъемлющее стратегическое партнерство» между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источники в Кремле.

Соглашение, подписанное в июне 2024 года во время визита Путина в Пхеньян, предполагает оказание немедленной военной и иной поддержки одной из сторон в случае вооруженного нападения на другую сторону. В договоре также оговаривается обязательство обеих стран воздерживаться от заключения соглашений с третьими странами, которые могут быть направлены против партнера, а также предотвращать использование своих территорий для нанесения ущерба суверенитету друг друга.

Кроме того, стороны договорились активно сотрудничать для укрепления так называемого «многополярного мирового порядка», что в Кремле охарактеризовали как необходимость противодействовать давлению западных держав и укрепление собственных позиций на мировой арене. Соглашение также включает обязательства по развитию «приграничного сотрудничества» в разных сферах.

5 ноября появились сообщения о первом боестолкновении украинских и северокорейских военных на территории России. Стычка произошла в Курской области, где ВСУ проводили наступательную операцию. Ранее Пентагон подтвердил, что солдаты КНДР прибыли в Россию для прохождения подготовки и что их подразделения начали продвижение к Курской области. По оценкам США, Северная Корея направила в Россию около 10 тыс. солдат.