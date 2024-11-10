В воскресенье полиция Амстердама начала разгон пропалестинской демонстрации на площади Дам после того, как местный суд поддержал запрет на массовые мероприятия. Меры были приняты на фоне роста напряженности после агрессивных провокаций израильских футбольных фанатов, которые привели к насилию ранее на этой неделе.

Несмотря на запрет, сотни протестующих собрались в центре города, скандируя лозунги о прекращении насилия и оккупации в Палестине. Однако после того, как суд подтвердил решение властей о запрете демонстраций, полиция призвала протестующих покинуть площадь и приступила к разгонам.

Как передает агентство Reuters, многие участники акции были насильно удалены с площади. «Аль-Джазира» сообщает, что полиция Нидерландов арестовала десятки участников пропалестинских протестов в столице.

Голландский активист Франк ван дер Линде обратился за срочным разрешением на продолжение демонстраций на той же площади против «геноцида в Газе, а также потому, что у нас отняли право на протест», цитирует его слова информагентство ANP.