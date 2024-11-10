Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал на сегодняшнем заседании кабинета министров, что Израиль стоял за взрывами пейджеров и других устройств связи, принадлежавших членам «Хезболлы» в сентябре, сообщают израильские СМИ.

«Операция с пейджерами и убийство [лидера «Хезболлы» Хасана] Насраллы были выполнены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них политиков», — сказал Нетаньяху, намекая в своих обвинениях на руководителей армии и разведки, а также недавно уволенного министра обороны Йоава Галанта.

Тогда, в сентябре Израиль публично не взял на себя ответственность за атаку, в ходе которой тысячи пейджеров взорвались, находясь в непосредственной близости к своим владельцам по всему Ливану и в некоторых районах Сирии.

Ранее на этой неделе Ливан подал жалобу на Израиль в Международную организацию труда ООН (МОТ) в связи с чередой смертоносных атак с использованием взрывающихся пейджеров в сентябре.

Выступая перед журналистами в среду, министр труда Ливана Мустафа Байрам заявил, что нападение было «вопиющим актом войны против человечества, против технологий, против труда».

«Это очень опасный прецедент, если его не осудить, — сказал он о нападениях, в результате которых, по словам ливанских властей, погибли и пострадали многие рабочие. — Мы находимся в ситуации, когда обычные предметы — предметы, используемые в повседневной жизни, — становятся опасными и смертоносными».