ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нетаньяху: это я взорвал пейджеры
Биньямин Нетаньяху признался в причастности Израиля к операции, в ходе которой сдетонировали тысячи пейджеров в Ливане и Сирии
Нетаньяху: это я взорвал пейджеры
Фото: AP / Others
10 ноября 2024 г.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал на сегодняшнем заседании кабинета министров, что Израиль стоял за взрывами пейджеров и других устройств связи, принадлежавших членам «Хезболлы» в сентябре, сообщают израильские СМИ.

«Операция с пейджерами и убийство [лидера «Хезболлы» Хасана] Насраллы были выполнены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них политиков», — сказал Нетаньяху, намекая в своих обвинениях на руководителей армии и разведки, а также недавно уволенного министра обороны Йоава Галанта.

Тогда, в сентябре Израиль публично не взял на себя ответственность за атаку, в ходе которой тысячи пейджеров взорвались, находясь в непосредственной близости к своим владельцам по всему Ливану и в некоторых районах Сирии.

Ранее на этой неделе Ливан подал жалобу на Израиль в Международную организацию труда ООН (МОТ) в связи с чередой смертоносных атак с использованием взрывающихся пейджеров в сентябре.

Выступая перед журналистами в среду, министр труда Ливана Мустафа Байрам заявил, что нападение было «вопиющим актом войны против человечества, против технологий, против труда».

«Это очень опасный прецедент, если его не осудить, — сказал он о нападениях, в результате которых, по словам ливанских властей, погибли и пострадали многие рабочие. — Мы находимся в ситуации, когда обычные предметы — предметы, используемые в повседневной жизни, — становятся опасными и смертоносными».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us