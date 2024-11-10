Китай в воскресенье отверг морские претензии Филиппин, заявив, что новое законодательство «серьезно нарушает» территориальный суверенитет и права Пекина в Южно-Китайском море.

Заявление последовало после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в пятницу подписал два закона, определяющих морские права страны и устанавливающих специальные морские и воздушные коридоры для укрепления суверенитета.

Китай, претендующий на почти все Южно-Китайское море, включая территории, на которые претендуют Филиппины, Бруней, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, отвергает решение Постоянного арбитражного суда в Гааге от 2016 года, не признавшего правовые основания китайских территориальных претензий.

В ответ на действия Манилы МИД Китая определил базовую линию «территориальных вод» вокруг отмели Скарборо, которую Пекин считает своей территорией и называет островом Хуанъянь. Этот район является главным предметом споров о суверенитете и правах на рыболовство.

Береговая охрана Китая в воскресенье обвинила Филиппины в регулярной отправке военных кораблей и самолетов для «вторжения» в воды и воздушное пространство вблизи отмели Скарборо, а также в подстрекательстве к «незаконному рыболовству» в этом районе.

США, союзник Филиппин, поддерживают решение Гаагского суда по делу, инициированному Манилой. В последний год участились столкновения между китайскими и филиппинскими судами в спорных водах, где Пекин регулярно обвиняет иностранные суда во вторжении в экономические зоны соседних стран.