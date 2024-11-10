В результате израильского удара по жилому дому в районе Сайеда Зайнаб к югу от сирийской столицы Дамаска в воскресенье погибли семь мирных жителей, сообщило Министерство обороны Сирии.

Среди погибших были женщины и дети, 20 человек также получили ранения, говорится в заявлении ведомства.

Сайеда Зайнаб, который считается оплотом «Хезболлы» и местом, где находится главная шиитская святыня, уже становился целью израильских ударов.

Израиль усилил удары в Сирии после начала войны в Газе в октябре 2023 года, что также совпало с эскалацией трансграничного конфликта между Израилем и «Хезболлой», вылившегося в израильское вторжение в Ливан в конце сентября 2024 года.