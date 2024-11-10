ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль ударил по пригороду Дамаска
В результате авиаудара по южному пригороду столицы Сирии погибли 7 мирных жителей, сообщили власти
Израиль ударил по пригороду Дамаска
Фото: скриншот / Others
10 ноября 2024 г.

В результате израильского удара по жилому дому в районе Сайеда Зайнаб к югу от сирийской столицы Дамаска в воскресенье погибли семь мирных жителей, сообщило Министерство обороны Сирии.

Среди погибших были женщины и дети, 20 человек также получили ранения, говорится в заявлении ведомства.

Сайеда Зайнаб, который считается оплотом «Хезболлы» и местом, где находится главная шиитская святыня, уже становился целью израильских ударов.

Израиль усилил удары в Сирии после начала войны в Газе в октябре 2023 года, что также совпало с эскалацией трансграничного конфликта между Израилем и «Хезболлой», вылившегося в израильское вторжение в Ливан в конце сентября 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us