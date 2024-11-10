Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Le Parisien выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, несмотря на свои предвыборные заявления.

«Он слишком мудрый, чтобы согласиться на то, что станет крупнейшей территориальной аннексией за последние 75 лет, — заявил Барро. — Слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что окружение Трампа рассматривает идею о заморозке линии фронта с созданием демилитаризованной зоны и введением 20-летнего моратория на вступление Украины в НАТО. Во время предвыборной кампании Трамп обещал прекратить войну «за 24 часа», не раскрывая деталей плана.

Старший советник Трампа Брайан Ланза заявлял, что новая администрация сосредоточится на прекращении огня, а не на возвращении оккупированных территорий. Однако переходная команда избранного президента опровергла его полномочия выступать от имени Трампа.