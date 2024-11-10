Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит Китай на следующей неделе для переговоров с высокопоставленными китайскими чиновниками, сообщают российские государственные информационные агентства.

Москва и Пекин углубили военные и оборонные связи после того, как Россия ввела войска в Украину почти три года назад, а председатель КНР Си Цзиньпин стал одним из самых важных союзников президента РФ Владимира Путина на мировой арене.

Шойгу посетит Китай 11-14 ноября для проведения «консультаций по стратегическим вопросам безопасности» с министром иностранных дел Китая Ван И, говорится в заявлении Совбеза, которое цитируют российские информагентства.

Чиновники обсудят «актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий круг тем двустороннего сотрудничества», отмечается в сообщении.

Он также встретится с высокопоставленным китайским чиновником по вопросам безопасности Чэнь Вэньцином, который возглавляет Центральную комиссию по политическим и правовым вопросам при КПК.

Шойгу был министром обороны России в течение первых двух лет после начла полномасштабной войны, после чего был переведен в Совет безопасности, уступив место «технократу» Андрею Белоусову.