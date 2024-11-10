ПОЛИТИКА
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Израиль объявил победу над «Хезболлой»
Новый глава израильского Минобороны заявил о победе над ливанской «Хезболлой» и ждет от Ливана «нормализации»
Израиль объявил победу над «Хезболлой»
Фото: AA / Others
10 ноября 2024 г.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, который сменил на этом посту Йоава Галанта на этой неделе, заявил в воскресенье, что его страна одержала победу над «Хезболлой», а убийство ее лидера Хасана Насраллы стало главным достижением.

«Теперь наша задача — продолжать оказывать давление, чтобы принести плоды этой победы», — сказал Кац.

Он добавил, что Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана, так как «извлек уроки» и «надеется», что Ливан «нормализует» отношения с Тель-Авивом.

После начала войны в Газе в октябре 2023 года обострился трансграничного конфликта между Израилем и «Хезболлой», результатом которого стало израильское вторжение в Ливан в конце сентября 2024 года.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с октября прошлого года в результате воздушных и наземных израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 3 102 человека и 13 819 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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