В четверг состоялся первый после победы на выборах телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, передает газета The Washington Post.

По информации источников издания, знакомых с содержанием беседы, Трамп призвал российского лидера не обострять ситуацию в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Лидеры обсудили цель достижения мира на европейском континенте, при этом Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога о «скором разрешении войны в Украине». В ходе разговора Трамп кратко затронул территориальный вопрос. Ранее он в частных беседах уже давал понять, что может поддержать соглашение, при котором часть захваченных территорий останется под контролем России.

Правительство Украины было проинформировано о разговоре с Путиным и не возражало против его проведения. Как отмечают источники, украинские официальные лица давно понимали, что Трамп будет вести диалог с Путиным о дипломатическом решении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину назвал «позитивными» признаки возможного улучшения отношений при президентстве Трампа.

«Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше — трудно сказать», — сказал Песков.

Накануне Трамп также провел «дружественный» разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в Киеве обеспокоены возможными изменениями в поддержке со стороны США. Украине ежемесячно требуются миллиарды долларов экономической и военной помощи для противостояния России, в то время как Трамп неоднократно жаловался на стоимость войны для американских налогоплательщиков.