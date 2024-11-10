ТУРЦИЯ
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Турция разоблачает фейк о поставках нефти в Израиль
Министерство энергетики опровергло информацию о транспортировке нефти через терминал Джейхан и заявило об отсутствии отгрузок в израильские порты
Турция разоблачает фейк о поставках нефти в Израиль
Министерство энергетики и природных ресурсов Турции / Фото: АА / Others
10 ноября 2024 г.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выступило с официальным опровержением информации о поставках нефти в Израиль через терминал Джейхан, назвав эти заявления «абсолютно необоснованными».

В заявлении ведомства разъясняется, что нефтепровод Баку - Тбилиси — Джейхан (БТД) работает на основе международного соглашения между Турцией, Азербайджаном и Грузией от 1999 года. Турецкий участок трубопровода эксплуатируется компанией BOTAS International A.Ş., которая, согласно документу, не участвует в сделках по покупке или продаже нефти.

Министерство подчеркнуло, что компания, осуществляющая транспортировку нефти через БТД и ее реализацию на мировых рынках из порта Гейдара Алиева, соблюдает недавнее решение Турции о прекращении коммерческих отношений с Израилем. «В пункт доставки, расположенный в Израиле, не было произведено никаких отгрузок», — говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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