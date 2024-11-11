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Нападение на юго-востоке Ирана
В городе Сераван провинции Систан-Бeлуджистан на юго-востоке Ирана нападение на местные силы безопасности привело к гибели пяти иранских военных
Нападение на юго-востоке Ирана
Власти направили в регион группы для поиска и задержания нападавших / Фото: Reuters
11 ноября 2024 г.

В иранском городе Сераван, расположенном в провинции Систан-Бeлуджистан, произошло нападение на силы безопасности Революционной гвардии Ирана. Согласно данным агентства Tesnim, жертвами атаки стали пять сотрудников сил безопасности белуджского происхождения.

После инцидента власти направили в регион специальные группы для поиска и задержания нападавших.

Ранее, 26 октября, пограничный патруль в районе Тефтан той же провинции подвергся нападению со стороны группировки «Джейш аль-Адль», что привело к гибели десяти военных. В ответ Иран начал масштабную операцию в регионе.

Провинция Систан-Белуджистан уже ранее становилась местом нападений со стороны группировки «Джейш аль-Адль». Эта организация периодически осуществляет атаки в регионе, якобы в защиту прав суннитов, принадлежащих к этносу белуджей.

Белуджи разделены между несколькими странами, преимущественно проживают в Пакистане, Иране и Афганистане.

Группировка «Джейш аль-Адль» в прошлом неоднократно брала на себя ответственность за нападения на иранских силовиков, в основном в Систан-Белуджистане.

Иран утверждает, что «Джейш аль-Адль» поддерживают США и Израиль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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