Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре, состоявшемся между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил агентству Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», — заявил Тихий.

Ранее, 10 ноября, о телефонной беседе между Трампом и Путиным сообщила газета The Washington Post, указав, что разговор состоялся 7 ноября. По данным источников издания, Трамп призвал Путина не эскалировать конфликт в Украине и напомнил о значительном присутствии американских военных в Европе. Также обсуждались перспективы возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.

При этом The Washington Post утверждала, что украинские власти были осведомлены о планируемом звонке и не возражали против его проведения. Кремль эту информацию не комментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что, по мнению Киева, прямые мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны без участия самой Украины. Действующая администрация США также заявляла, что решение о переговорах должно исходить от украинских властей.

7 ноября, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.