БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Казани прошел форум по цифровизации тюркских языков
Более 150 специалистов с разных уголков мира собрались для обсуждения компьютерной обработки тюркских языков и развития искусственного интеллекта
В Казани прошел форум по цифровизации тюркских языков
Фото: Reuters / Others
11 ноября 2024 г.

Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков (TurkLang 2024) состоялась в Казани с 7 по 9 ноября, собрав более 150 экспертов из Турции, России, Китая, Японии, Германии, Южной Кореи и других стран.

На мероприятии, организованном Академией наук Татарстана совместно с партнерскими учреждениями, были представлены инновационные разработки лингвистических приложений для 16 тюркских языков. Участники представили 82 доклада, лучшие из которых будут опубликованы в изданиях Scopus.

В рамках конференции прошли пленарные и секционные заседания, круглые столы и выставка программного обеспечения. Особое внимание было уделено круглому столу «Искусственный интеллект: состояние и перспективы» с участием президента Российской ассоциации искусственного интеллекта Вадима Борисова, где обсуждались перспективы развития объяснительного ИИ и потенциал татарского языка для создания интеллектуальных систем нового поколения.

Организаторами конференции выступили Академия наук Республики Татарстан, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Стамбульский технический университет, Казанский федеральный университет, Казанский государственный институт культуры, Российская ассоциация искусственного интеллекта и Цифровая библиотека IEEE Xplore.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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