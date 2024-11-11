Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на территории России с использованием франко-британских ракет Storm Shadow. Об этом 10 ноября сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании.

Газета отмечает, что Стармер и Макрон предпримут эту попытку, чтобы помешать планам Дональда Трампа по сокращению поддержки Украины. Встреча лидеров Великобритании и Франции запланирована на 11 ноября в Париже, где пройдет церемония, посвященная годовщине окончания Первой мировой войны. Лондон надеется, что Байден наконец даст разрешение, которого Киев добивался в течение нескольких месяцев.

По данным источников, лидеры также обсудят влияние победы Трампа на президентских выборах на ситуацию в Украине и возможные последствия для Ближнего Востока. Еще одной темой станет вероятность торговой войны между США и Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев добивается разрешения на использование западных вооружений для ударов по территории России.

По сведениям The Telegraph, Великобритания и Франция поддержали эту инициативу, тогда как США воздержались из-за опасений возможных ответных ударов России по западным военным базам.

Издание подчеркивает, что если такое разрешение будет выдано до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, отменить его в дальнейшем будет сложнее.