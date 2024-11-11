Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил о необходимости сочетания военной силы и дипломатии для завершения конфликта с Россией.

«Мы очень четко понимаем, что без силы у дипломатии нет перспектив. Но без четкого понимания дипломатических целей одного оружия недостаточно. Поэтому сила и дипломатия должны работать рука об руку», — подчеркнул украинский лидер.

Заявление прозвучало после телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о котором Киев не был предварительно проинформирован. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить конфликт «за один день», не уточняя деталей своего плана.

Зеленский, последовательно призывающий к «справедливому» окончанию войны, продолжает добиваться от США и союзников по НАТО военной поддержки и разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военной инфраструктуре вглубь российской территории.

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции». За более чем два года конфликт привел к масштабным разрушениям городов и сел, гибели тысяч людей и появлению миллионов беженцев.