Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после выборов в США разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом три раза и что оба политика «сходятся во взглядах» на Иран.

Это может означать ужесточение политики Вашингтона в отношении Тегерана — ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что республиканец одним из своих первых решений намерен восстановить все санкции против Ирана и иранской нефти.

В видеообращении 10 ноября Нетаньяху заявил, что его переговоры с Трампом «были направлены на дальнейшее укрепление прочного альянса между Израилем и США‎»‎.

«‎‎Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу во всех ее составляющих и на исходящую от нее опасность. Мы также видим большие возможности, открывающиеся перед Израилем в расширении мира и в других областях», — подчеркнул израильский премьер.

При этом Трамп пока не подтвердил факт беседы с Нетаньяху и содержание переговоров. Однако в свой первый президентский срок с 2016 по 2020 годы республиканец довел до максимума американскую поддержку Тель-Авива: при нем США перенесли свое посольство в Иерусалим, а также признали оккупированные Голанские высоты территорией Израиля.

Нетаньяху 10 ноября также заявил, что заменит посла Израиля в Вашингтоне для президентства Трампа. Действующий дипломат Майкл Херцог прослужит до 20 января, после чего его заменит Йехиэль Лейтер, ранее работавший в Минфине Израиля.

Назначение происходит на фоне предположений о том, что администрация Трампа займет более гибкую позицию в отношении Израиля, чем уходящая администрация Байдена. Ряд СМИ предполагают, что республиканец даст Тель-Авиву полную свободу рук и разрешит оккупировать всю палестинскую территорию. Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время переговоров в октябре якобы сказал Нетаньяху, что «‎он все делает правильно»‎ и поддержал израильское военное вторжение в Ливан.