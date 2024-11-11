По меньшей мере 40 палестинцев погибли в воскресенье в результате авиаударов Израиля по Газе, причем один из самых смертоносных ударов пришелся по жилому дому в Джебалии, сообщили в Минздраве Газы.

Палестинский центр по правам человека (PCHR) уточнил, что Израиль намеренно ударил на рассвете, когда жители дома спали. В результате удара по трехэтажному зданию, оно рухнуло, погибли 24 человека, еще 30 получили ранения.

Представители вооруженных сил Израиля заявили, что удар был направлен против ХАМАС, однако в Минздраве Газы подчеркнули, что большинство погибших — женщины и дети.

В результате другого авиаудара в районе Сабра города Газа погиб чиновник министерства социального обеспечения Ваэль аль-Хур, его жена, дети и внуки.

Продолжающийся конфликт создал большую нагрузку на медицинские учреждения Газы. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе эвакуации из больницы Аль-Авда в Джебалии один пациент скончался после того, как машины скорой помощи застряли на израильском контрольно-пропускном пункте. Израильские военные отказывались пропускать машину, несмотря на попытки врачей убедить их, что пациенту требуется экстренная помощь.

Три больницы в Джебалии по-прежнему находятся в осаде: израильские войска отказываются пропускать к ним конвои с продовольствием и медикаментами.

Несмотря на международные усилия Египта и Катара — двух главных арабских посредников между Израилем и ХАМАС — прекращение огня остается недостижимым, обе стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров.

Ближневосточное агентство ООН по делам палестинцев (БАПОР) предупреждает, что Израиль де-факто уже реализует т.н. «‎план генералов»‎ по оккупации северной Газы и изгнания из нее всего палестинского населения. На прошлой неделе один из бригадных генералов израильской армии заявил, что Тель-Авив не планирует пускать палестинцев обратно на север Газы. По его словам, решение о насильственной эвакуации окончательное — то есть возвращения не будет.