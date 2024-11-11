США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена Сане, провинции Амран и других районах страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на телеканал Al Masirah, связанный с хуситами.

Американские и британские силы нанесли удары поздно вечером 9 ноября, целясь в склады оружия хуситов. Официальные представители США подтвердили начало рейдов. По данным CNN, целью ударов стали склады, в которых хранилось оружие для потенциальных атак на суда в Красном море и Аденском заливе.

Ранее представители хуситов в интервью Newsweek заявили, что избранный президент США Дональд Трамп может предотвратить дальнейший ущерб американской экономике, если обуздает продолжающуюся войну Израиля в секторе Газа.

Йеменская группировка, начавшая беспрецедентное наступление на международное судоходство после израильского вторжения в палестинский эксклав, подчеркнула экономические последствия своих действий.

«Америка платит экономическую и военную цену из-за поддержки агрессии в Газе и нападений на Йемен в интересах Израиля», – заявил представитель «Ансарулла», добавив, что «американский гражданин несет бремя высоких цен из-за политики администрации в отношении нашей страны».

Хуситы выразили скептицизм относительно обещаний Трампа прекратить глобальные конфликты.

«Вопрос остается открытым: продолжит ли Трамп ту же политику и продолжится ли американская агрессия против Йемена? Если да, то американская экономика понесет еще больше потерь», – предупредил источник.