Президент Джо Байден намерен убедить администрацию Дональда Трампа помогать Украине и не урезать военную помощь, сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Встреча Байдена и Трампа для обсуждения передачи власти запланирована на 13 ноября. Действующий глава Белого дома надеется дать республиканцам понять, что поддержка Украины со стороны Америки должна продолжаться независимо от динамики боевых действий, отметил Салливан.

По его словам, у Байдена остается еще два с половиной месяца на посту президента, которые он хочет посвятить тому, чтобы изменить мнение Трампа и республиканцев в Конгрессе относительно поддержки Украины. Во время своих предвыборных митингов Дональд Трамп не раз говорил о том, что сократит военную помощь Киеву и начнет мирные переговоры между Украиной и Россией.

По данным Wall Street Journal (WSJ), команда республиканца обсуждает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны на востоке Украины. Кроме того, новый глава Белого дома хочет отложить вопрос вступления украинцев в НАТО как минимум на 20 лет. Такой сценарий вполне устроил бы Москву, однако для Киева он будет означать фактическую капитуляцию, подчеркивает издание.

Салливан подчеркнул: администрация Байдена по-прежнему привержена максимальному использованию ресурсов, выделенных Конгрессом для военной поддержки Украины. На прошлой неделе Пентагон уточнил, что у него осталось около $6 млрд для помощи Киеву. Сам Байден заявил, что его цель — укрепление украинских позиций на поле боя, что в конечном итоге даст Киеву преимущество за любым будущим столом переговоров.

И Белый дом, и Киев выражают обеспокоенность тем, что подход Трампа может привести к внезапному сокращению военной помощи США Украине. Примечательно, что уже 10 ноября, всего через пять дней после своей победы на выборах, Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По данным Washington Post, республиканец попросил Москву «‎не идти на эскалацию»‎ в Украине.