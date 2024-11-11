В результате авиаударов Израиля по Ливану за сутки 10 и 11 ноября погибли 53 человека и еще 99 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Удар пришелся по центральным и северным районам страны. В Минздраве подчеркнули, что большинство погибших — мирные жители.

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стала деревня Альмат в районе Джбейль к северу от Бейрута. В субботу в результате израильского удара погибли 23 жителя деревни, в том числе семеро детей. Расположенный в преимущественно христианском регионе Альмат находится за пределами типичной зоны израильской агрессии и до этого ни разу не подвергался атакам.

Видеозапись, предоставленная AFPTV, показала, как спасатели голыми руками разбирают завалы разрушенного до основания дома и вытаскивают тела, завернутые в одеяла.

Депутат от «Хезболлы» Раед Берро, представляющий район Джбейль, находился на месте удара и опроверг заявления Израиля о том, что члены группировки якобы скрывались среди мирных жителей.

«Важные военные деятели находятся на передовой, а не в тылу», — заявил депутат AFP. — «Под завалами остались только дети, старики, мужчины и женщины — все мирные жители».

С начала израильских обстрелов территории Ливана год назад в арабской республики погибли более 3189 человек, из них более 2500 — только за последний месяц. С начала израильского вторжения в южный Ливан 1 октября более 14 тыс. человек получили ранения. Почти 1,2 млн жителей страны стали беженцами и вынуждены были покинуть свои дома на юге Ливана.

Израильские силы утверждают, что их удары направлены на военную инфраструктуру «Хезболлы», включая предполагаемые склады оружия и места расположения бойцов в Тире и Баальбеке. Однако на деле под ударом оказывается гражданское население: большинство из 3200 убитых — женщины и дети.