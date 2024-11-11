Шокирующие кадры из Газы: 46 погибших в Газе после авиаударов Израиля по Джебалии

По меньшей мере 46 палестинцев, включая 16 детей, погибли ночью 11 ноября в результате израильских авиаударов по сектору Газа, сообщают медики. Израильские военные самолеты разбомбили жилой дом в Джебалии, крупнейшем лагере беженцев в Газе, убив по меньшей мере 36 человек, в том числе 15 детей. Еще 10 палестинцев, среди них один ребенок, погибли в результате еще двух авиаударов этой ночью.