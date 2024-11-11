Канцлер Германии Олаф Шольц намерен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что «подходящее время» для разговора наступит «в скором времени». Немецкий лидер подчеркнул: перед беседой понадобится «множество контактов» и согласование с союзниками, включая Украину.

«Я ответственный политик, я не буду делать это в одиночку», — добавил канцлер, подчеркнув важность комплексного подхода для поддержания стабильности в Европе.

Ранее, в середине октября, Шольц уже заявлял о готовности обсудить с Путиным возможные пути достижения справедливого мира в Украине. Однако российский лидер, как заявили в МИД Германии, отказался от диалога с Берлином.

В последний раз канцлер общался с российским лидером 2 декабря 2022 года — это была их первая беседа с начала войны в Украине в феврале того же года. Во время телефонного звонка Шольц подчеркнул: Россия и Украины должны найти дипломатическое решение конфликта, также канцлер призвал вывести все российские войска с оккупированных украинских территорий. В июне текущего года лидер ФРГ отметил, что переговоры с Путиным возможны, но только если они приведут к конкретным результатам.

На этом фоне, как стало известно из сообщения The Washington Post (WP), избранный президент США Дональд Трамп провел первые телефонные переговоры с Путиным. Согласно источникам издания, республиканец предупредил российского лидера о необходимости «‎‎избегать эскалации» конфликта в Украине. Кроме того, новоизбранный глава Белого дома напомнил президенту РФ о мощном военном присутствии США в Европе. Представитель Трампа Стивен Ченг отказался комментировать детали разговора, назвав его «частным».

Официальный Киев выразил обеспокоенность сообщениями о разговоре США и России, заявив, что украинская сторона не была предупреждена. В то же время в Кремле говорят о «позитивных сигналах» от нового президента США, отмечая его готовность к мирному диалогу, в отличие от политики администрации Байдена.