Во время своей кампании по переизбранию Дональд Трамп пообещал очистить армию от излишне либеральных военачальников. Теперь, победив на выборах, он, вероятно, пойдет дальше и проведет более масштабную чистку в Пентагоне. Республиканец уже заявил, что лояльность будет главным приоритетом в его администрации. Всех военных офицеров или государственных служащих, которых он сочтет нелояльными, немедленно заменят.

Отношения Трампа с Пентагоном были натянутыми. Многие видные генералы не раз критиковали заявления республиканца в адрес НАТО и его предложения по использованию войск для подавления пропалестинских протестов в университетах США.

Бывшие генералы и министры обороны открыто называли Трампа фашистом и непригодным для должности. В ответ республиканец даже предположил, что его бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли может быть казнен за государственную измену.

Во время второго срока Трамп будет жестко преследовать всех, кто за последние четыре года критиковал республиканскую политику. Новоизбранный президент уже выразил намерение уволить генералов, которых он считает слишком увлеченными социальной и расовой справедливостью, называя их «пробудившимися». Трамп заявил: «Нельзя иметь пробужденную армию», и пообещал избавиться от таких офицеров.

Кроме того, растет опасение, что Трамп может очистить гражданский аппарат Пентагона, заменив опытных сотрудников своими сторонниками. Эксперты предупреждают, что это может нанести непоправимый ущерб эффективности ведомства.

Де-факто чистки уже начались, правда, пока только в рядах бывших сторонников Трампа: республиканец отказался назначать на какие-либо должности в будущей администрации своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и свою конкурентку на праймериз бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

Трамп уже показал, что будет раздавать должности, ориентируясь на лояльность: главой аппарата Белого дома стала Сьюзан Уайлз, которая поддерживала республиканца на всех его судебных процессах.