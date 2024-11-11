Полиция применила дубинки против пропалестинских активистов в Амстердаме

В Амстердаме полиция жестоко разогнала демонстрантов, которые вышли на пропалестинский протест несмотря на действующий запрет о проведении акций. Местные власти ввели ограничения на проведение демонстраций после того, как болельщики «Маккаби» Тель-Авив устроили беспорядки после матча Лиги Европы УЕФА.