ПОЛИТИКА
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Полиция применила дубинки против пропалестинских активистов в Амстердаме
В Амстердаме полиция жестоко разогнала демонстрантов, которые вышли на пропалестинский протест несмотря на действующий запрет о проведении акций. Местные власти ввели ограничения на проведение демонстраций после того, как болельщики «Маккаби» Тель-Авив устроили беспорядки после матча Лиги Европы УЕФА.
Полиция применила дубинки против пропалестинских активистов в Амстердаме / Others
11 ноября 2024 г.
Истории
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