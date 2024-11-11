В ночь на воскресенье на территории университета Таскиги в Алабаме произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще 12 получили ранения. Стрельба случилась в выходные дни, когда кампус традиционно посещают выпускники университета.

Спустя несколько часов был арестован 25-летний Хакес Майрик из Монтгомери. По данным Агентства по охране правопорядка Алабамы, его задержали при попытке покинуть место происшествия. У Майрика обнаружили пистолет с устройством, позволяющим вести автоматическую стрельбу. Ему предъявлены федеральные обвинения, связанные с хранением оружия. В сообщении не уточняется, был ли Майрик студентом университета, где исторически обучаются афроамериканцы.

Известно, что 18-летний погибший не был студентом, однако среди пострадавших есть учащиеся. Помимо двенадцати раненых, еще четверо получили травмы, не связанные с огнестрельным оружием. Состояние пострадавших пока не раскрыто.

К расследованию инцидента подключилось ФБР, призывающее очевидцев предоставить видеозаписи. Университет отменил занятия на понедельник в связи с происшествием.

Этот случай не первый в истории университета Таскиги. В сентябре 2023 года произошла стрельба в студенческом общежитии, в результате которой два посетителя кампуса получили огнестрельные ранения, а двое студентов были травмированы в ходе несанкционированной вечеринки.

Университет Таскиги, где обучаются около 3 тыс. студентов, находится в 64 км от столицы Алабамы Монтгомери. В 1966 году он стал первым колледжем для афроамериканцев, получившим статус зарегистрированной национальной достопримечательности, а в 1974 году был признан Национальным историческим местом.